За один рейс первый грузавик перевозит 12тонн груза.Второй грузовик перевозит на 3 тонны больше Сколько тонн груза перевезут на 6 рейсов?

Математика

За один рейс первый грузавик перевозит 12тонн груза.Второй грузовик перевозит на 3 тонны больше Сколько тонн груза перевезут на 6 рейсов?

Автор: Гость