За один рейс первый грузавик перевозит 12тонн груза.Второй грузовик перевозит на 3 тонны больше Сколько тонн груза перевезут на 6 рейсов?
Математика
За один рейс первый грузавик перевозит 12тонн груза.Второй грузовик перевозит на 3 тонны больше Сколько тонн груза перевезут на 6 рейсов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+3=15(тонн) - перевозит 2-ой 12+15=27(тонн) - общая 27*6=162(тонны) Ответ: 162 тонны перевезут за 6 рейсов
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