Напишите, пожалуйста, физические свойства O2
Химия
Напишите, пожалуйста, физические свойства O2
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О2 - кислород - газ, обеспечивает дыхание всех живых существ на Земле. Пожароопасен. Вырабатывается растениями путем фотосинтеза.
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