ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!! Вычислите разность 8-5целых1/2. ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО ПОЖАЛУЙСТА ПОМО??ИТЕ!!!

Математика

ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!! Вычислите разность 8-5целых1/2. ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО ПОЖАЛУЙСТА ПОМО??ИТЕ!!!

Автор: Гость