ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!! Вычислите разность 8-5целых1/2. ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО ПОЖАЛУЙСТА ПОМО??ИТЕ!!!
Математика
ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!! Вычислите разность 8-5целых1/2. ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО ПОЖАЛУЙСТА ПОМО??ИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-5 1/2=(8-5)-1/2=3-1/2=2 1/2
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