Впишите пропущенные буквы К данным словам подпишите такие чтобы получились словосочетания.слова- Пр...дорожная. Пр...вокзальная. пр...браться в . пр...шитая. пр...нести. пр...вязать. пр...землиться. пр...брежный. пр...нести из....
Русский язык
Впишите пропущенные буквы К данным словам подпишите такие чтобы получились словосочетания.слова- Пр...дорожная. Пр...вокзальная. пр...браться в . пр...шитая. пр...нести. пр...вязать. пр...землиться. пр...брежный. пр...нести из. пр..ставки и.пр..ступить к ............ , .......... . пр..свистыая . пр...увеличить . пр..дательский. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И и и и ии и и и и и ... ... и и и вроде так...
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