Округлить число 259,30 до единиц

Математика
Округлить число 259,30 до единиц
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Гость:
259 вот такой ответ!!!! легко
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