В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 1)он был,как хорош??м сыном,так и прекрасным другом. 2)но тут вдалеке и вверху замигал какой-то огонек и начал приближаться. 3)впереди виднелись и люди,и лошади ,...

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В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 1)он был,как хорош??м сыном,так и прекрасным другом. 2)но тут вдалеке и вверху замигал какой-то огонек и начал приближаться. 3)впереди виднелись и люди,и лошади ,и уже убранное в стога сено. 4)он мог экспромтом сочинить не только куплет,но и музыку к нему. В каком предложении есть пунктуационная ошибка? 1)Приезд Николая,приближающийся юбилей отца,первые слова Нюси-все эти события приятно волновали Ольгу. 2)Всё затихло:и на реке,и на берегу. 3)В окнах домов,улицах,переулках-всюду зажигались фонари. 4)Крик,шум,брань-всё сливается в один непонятный говор В каком предложении нет однородных членов? 1)Солнце чуть выглянуло из-за туч и тут же спряталось. 2)Он был не только хорошим поэтом,но и неплохим художником. 3)В доме стали накрывать на стол,и бабушка всё хлопотала о пирогах. 4)В стороне от дома слышались голоса гостей и стук колёс подьезжающих экипажей.

Автор: Гость