Только сегодня СРОЧНО!!!!!!! ПЛИЗЗЗЗЗЗЗ ЗАВТРА В ШКОЛУ СТРАНИЦА 32 УПР 131

Гость: Гость:

Чайки могут съесть столько корма, сколько они весят сами. Просто удивительно, как им удаётся сохранить изящную фигуру. Ёжика знают все, каждый его любит.Знаменит он своими колючками и тем, что непременно убежит, как бы его не берегли. У павлина великолепное оперение. А когда он распускает свой хвост, перья образуют у павлина сказочное кольцо, усеженое пятнами,похожее на глаза.