Только сегодня СРОЧНО!!!!!!! ПЛИЗЗЗЗЗЗЗ ЗАВТРА В ШКОЛУ СТРАНИЦА 32 УПР 131

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Только сегодня СРОЧНО!!!!!!! ПЛИЗЗЗЗЗЗЗ ЗАВТРА В ШКОЛУ СТРАНИЦА 32 УПР 131
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чайки могут съесть столько корма, сколько они весят сами. Просто удивительно, как им удаётся сохранить изящную фигуру. Ёжика знают все, каждый его любит.Знаменит он своими колючками и тем, что непременно убежит, как бы его не берегли. У павлина великолепное оперение. А когда он распускает свой хвост, перья образуют у павлина сказочное кольцо, усеженое пятнами,похожее на глаза.
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