Заполните таблицу amp;50 Гигиена зрения 1)Нарушения 2)Признаки 3)Профилактика

Биология
Заполните таблицу amp;50 Гигиена зрения 1)Нарушения 2)Признаки 3)Профилактика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Глаза быстро устают,головные боли(стресс глаз),появляется миопия и гиперметропия. 2)схожи 1) 3)Отдых глаз(5 минут),смотреть 5 минут в даль,соблюдение правила чтения,не сидеть ночью за книгой(из-за того что света нет ил слабый),избегать ударов и хим веществ
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