Заполните таблицу amp;50 Гигиена зрения 1)Нарушения 2)Признаки 3)Профилактика

Гость: Гость:

1)Глаза быстро устают,головные боли(стресс глаз),появляется миопия и гиперметропия. 2)схожи 1) 3)Отдых глаз(5 минут),смотреть 5 минут в даль,соблюдение правила чтения,не сидеть ночью за книгой(из-за того что света нет ил слабый),избегать ударов и хим веществ