Топик на английском языке про пантеру.

Английский язык
Топик на английском языке про пантеру.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pantera is wild animal. It eats other animal. Pantera lives in deserts, forests and savanas.
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