Торговец продает обычно за день 300 килограмм картофеля на сегодня у него был удачный день и торговец продал 8 пятых от всего обычного количества продажам На сколько килограммов больше торговец продал картофелем

Математика
Торговец продает обычно за день 300 килограмм картофеля на сегодня у него был удачный день и торговец продал 8 пятых от всего обычного количества продажам На сколько килограммов больше торговец продал картофелем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 300 * 8/5 = 300 : 5 * 8 = 480 (кг) - продано картофеля в удачный день; 2) 480 - 300 = 180 (кг) - на столько больше продано картофеля. Выражение: 300 * 8/5 - 300 = 180 Ответ: на 180 кг картофеля больше.
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