Торговец продает обычно за день 300 килограмм картофеля на сегодня у него был удачный день и торговец продал 8 пятых от всего обычного количества продажам На сколько килограммов больше торговец продал картофелем

Математика

Торговец продает обычно за день 300 килограмм картофеля на сегодня у него был удачный день и торговец продал 8 пятых от всего обычного количества продажам На сколько килограммов больше торговец продал картофелем

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