Долслідити функцію. Побудувати графік у=х-2√х
Алгебра
Долслідити функцію. Побудувати графік у=х-2√х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=x-2√x D(y)∈[0;∞) Ни четная и ни нечетная,т.к определена не на всей числовой оси Точки пересечения с осями: √х(√х-2)=0 х=0 у=0 х=4 у=0 (0;0) и (4;0) y`=1-1/√x=(√x-1)/√x=0 √x-1=0 √x=1 x=1 _ + ---------------(1)--------------------- min ymin(1)=1-2=-1
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