В треугольнике авс угол С равен 90, СН- высота, АВ=16, sin А = 0,75. найдите ВН
Геометрия
В треугольнике авс угол С равен 90, СН- высота, АВ=16, sin А = 0,75. найдите ВН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АВС: 1)BC=AB*sinA=16*0,75=12 2) 3)CH= 4)рассматриваем треугольник CHB.Он также прямоугольный. Ответ: BH=9
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