Ребята срочно напишите предложение на слово: ходатайствовать
Русский язык
Ребята срочно напишите предложение на слово: ходатайствовать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семейство состоявшее не менее 100 лет первой гильдии, могло ходатайствовать о получении потомственного дворянства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Срочно нужен ответ!!!! Геометрический модуль клмплексного числа z=x+yi-это.... Вычислить (1+j)9 Для комплексных чисел z1=1+j , Z2=2j+1 ,найд...
Английский язык
Помогите написать небольшое сочинение на английском про какого-нибудь человека, ??остойного уважения. Заранее спасибо!)
Математика