Перессказ мальчик спальчик надо перессказать

Гость: Гость:

В голодные времени дровосек оставил в лесу семерых своих сыновей. Самый младший и смышленый бросал на землю белые камни — по ним братья нашли дорогу домой. Во второй раз мальчик не смог набрать камней (родители закрыли дверь), и бросал на землю крошки, но их склевали птицы. Заблудившиеся дети пришли к дому людоеда. Вернувшись, тот нашел мальчиков под кроватью, но жена уговорила его оставить их на завтра. Ночью Мальчик с Пальчик поменял местами золотые веночки с голов людоедовых кровожадных дочек и шапочки своих братьев. Людоед упаковал дочерей в мешок и отнес в подвал. Когда обман раскрылся, он бросился за братьями, но заснул и лишился сапог-скороходов и денег, которы забрал Мальчик. Братья вернулись к родителям и семейство зажило богато.