Яблоко свободно падает без начальной скорости с высоты H. На какой высоте потенциальная энергия яблока будет больше кинетической в 3 раза?

Физика

Яблоко свободно падает без начальной скорости с высоты H. На какой высоте потенциальная энергия яблока будет больше кинетической в 3 раза?

Автор: Гость