Яблоко свободно падает без начальной скорости с высоты H. На какой высоте потенциальная энергия яблока будет больше кинетической в 3 раза?
Физика
Яблоко свободно падает без начальной скорости с высоты H. На какой высоте потенциальная энергия яблока будет больше кинетической в 3 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Eм- полная механическая энергия Eм=Ep+Ek высота H м Ем=Еp+Ек=3mgh высота x м Ем=Еp+Ек=4Еp=4mgх Ем- сохраняется на любой высоте по закону сохранения Ем=Ep 3mgH=4mgx x=3H/4 м
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