Пицца "Маргарита" носит имя королевы. В день тридцатилетия которой пиццу впервые преподнесли на стол королевскому двору. До этого события она игнорировалась высшим светом. Почему?

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Изначально пицца была едой простолюдинов и произошла от греческого слова «пита»(пирог). Обычные работяги придумали легкий, быстрый и вкусный рецепт: кусочек теста круглой формы с разнообразной начинкой сверху, а потом его запекали в печи. В итоге в то время, когда появилась пицца — это была действительно еда бедняков, богачи же довольствовались своими деликатесами. В 1889 году королевская чета будучи в Неаполе, захотела отведать на обед что-то простое — народное. Когда королева Маргарита попросила своего придворного повара приготовить пиццу — он впал в недоумение — он специалист по вкуснейшим деликатесам, а тут заказ — еда бедняка … Потому что изначально это была еда бедняков, больше ничего сказать не могу, не знаю, возможно, потому что она была легка в приготовлении и в рецепте были простые продукты, доступные всем, а не ранее упомянутые деликатесы, к которым привыкли богачи