Найдите значение выражения (48,375 + 23,496) + 7;504 и Ответ округлите до сотых

Математика
Найдите значение выражения (48,375 + 23,496) + 7;504 и Ответ округлите до сотых
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё складывая мы получаем 79,375=79,38 Ответ 79,38
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