Тоже не понимаю что не так=( Нуждаюсь в вашей помощи

Алгебра
Тоже не понимаю что не так=( Нуждаюсь в вашей помощи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Wut? Формула дискриминанта b^2-4ac, нахрена ты возвел 64 в квадрат?
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