Тоже не понимаю что не так=( Нуждаюсь в вашей помощи
Алгебра
Тоже не понимаю что не так=( Нуждаюсь в вашей помощи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Wut? Формула дискриминанта b^2-4ac, нахрена ты возвел 64 в квадрат?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Постройке равнобедренный треугольник по медиане проведённой к основанию , и углу между этой медианой и боковой стороной треугольника
Русский язык
" В эту самую ночь из дверей переселенческого барака крадучись вышел Степка вихра??тый бледнолицый мальчик лет одиннадцати. " Где правильно расст...
Геометрия
Найти тупой угол образованный биссектрисами острых углов равнобедренного прямоугольного треугольника
Литература