" В эту самую ночь из дверей переселенческого барака крадучись вышел Степка вихра??тый бледнолицый мальчик лет одиннадцати. " Где правильно расставить значки препинания

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" В эту самую ночь из дверей переселенческого барака крадучись вышел Степка вихра??тый бледнолицый мальчик лет одиннадцати. " Где правильно расставить значки препинания

Автор: Гость