" В эту самую ночь из дверей переселенческого барака крадучись вышел Степка вихра??тый бледнолицый мальчик лет одиннадцати. " Где правильно расставить значки препинания
Русский язык
" В эту самую ночь из дверей переселенческого барака крадучись вышел Степка вихра??тый бледнолицый мальчик лет одиннадцати. " Где правильно расставить значки препинания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В эту самую ночь из дверей переселенческого барака крадучись вышел Сёмка, вихрастый бледнолицый мальчик лет одиннадцати.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найти тупой угол образованный биссектрисами острых углов равнобедренного прямоугольного треугольника
Литература
Английский язык
ПОЖАЛУЙСТО ПОМАГИТЕ! СПАСИБО)which phrases go with for and which go with since? Put each phrase into the correct column(a week, we started school, ...
Физика
1)С какой силой человек будет выталкиваться из:а)пресной воды,б)соленой воды 2)Дли??а земного экватора =40000км.За какое время самолет сможет обл...