" В эту самую ночь из дверей переселенческого барака крадучись вышел Степка вихра??тый бледнолицый мальчик лет одиннадцати. " Где правильно расставить значки препинания

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" В эту самую ночь из дверей переселенческого барака крадучись вышел Степка вихра??тый бледнолицый мальчик лет одиннадцати. " Где правильно расставить значки препинания
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В эту самую ночь из дверей переселенческого барака крадучись вышел Сёмка, вихрастый бледнолицый мальчик лет одиннадцати.
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