Translate the sentences into English in Present Continuous: Мы пьем кофе и смотрим интересный фильм сейчас. ??н читает книгу сейчас.

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Translate the sentences into English in Present Continuous: Мы пьем кофе и смотрим интересный фильм сейчас. ??н читает книгу сейчас.
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Автор: Гость
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Гость:
We are drinking coffee and watching an interesting film now. He is reading a book now.
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