Седая прядь волос у человека рецессивный признак . Определить генотипы родителей и детей , если известно , что у матери есть седая прядь , у отца нет , а из двух детей в семье один имеет седую прядь , а другой не имеет .
Биология
Седая прядь волос у человека рецессивный признак . Определить генотипы родителей и детей , если известно , что у матери есть седая прядь , у отца нет , а из двух детей в семье один имеет седую прядь , а другой не имеет .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сидена на всех волосах
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