Требуется выполнить сортировку временных моментов, заданных в часах, минутах и секундах. Входные данные Во входном файле INPUT.TXT в первой строке записано число N (1lt;=Nlt;=100), а в последующих N строках N моментов времени....
Информатика
Требуется выполнить сортировку временных моментов, заданных в часах, минутах и секундах. Входные данные Во входном файле INPUT.TXT в первой строке записано число N (1lt;=Nlt;=100), а в последующих N строках N моментов времени. Каждый момент времени задается 3 целыми числами - часы (от 0 до 23), минуты (от 0 до 59) и секунды (от 0 до 59). Выходные данные В выходной файл OUTPUT.TXT выведите моменты времени, упорядоченные в порядке неубывания без ведущих нулей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Требуется выполнить сортировку временных моментов, заданных в часах, минутах и секундах. Входные данные Во входном файле INPUT.TXT в первой строке записано число N (1<=N<=100), а в последующих N строках N моментов времени. Каждый момент времени задается 3 целыми числами - часы (от 0 до 23), минуты (от 0 до 59) и секунды (от 0 до 59). Выходные данные В выходной файл OUTPUT.TXT выведите моменты времени, упорядоченные в порядке неубывания без ведущих нулей. Пример: INPUT.TXT 4 10 20 30 7 30 00 23 59 59 13 30 30 OUTPUT.TXT 7 30 0 10 20 30 13 30 30 23 59 59
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