Требуется выполнить сортировку временных моментов, заданных в часах, минутах и секундах. Входные данные Во входном файле INPUT.TXT в первой строке записано число N (1lt;=Nlt;=100), а в последующих N строках N моментов времени....

Информатика

Требуется выполнить сортировку временных моментов, заданных в часах, минутах и секундах. Входные данные Во входном файле INPUT.TXT в первой строке записано число N (1lt;=Nlt;=100), а в последующих N строках N моментов времени. Каждый момент времени задается 3 целыми числами - часы (от 0 до 23), минуты (от 0 до 59) и секунды (от 0 до 59). Выходные данные В выходной файл OUTPUT.TXT выведите моменты времени, упорядоченные в порядке неубывания без ведущих нулей.

Автор: Гость