Что значит прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины?
Математика
Что значит прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это если одна величина увеличивается то и 2 величина тоже или на оборот
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