БАБУШКА РАЗЛИЛА МОЛОКО В 2 БИДОНА ПО 5Л В КаЖДЫЙ. СКОЛЬКО ВСЕГО ЛИТРОВ МОЛОКА РАЗЛИ??А БАБУШКА?СОСТАВЬ ОБРАТНЫЙ ЗАДАЧИ И РЕШИ ИХ . ПОЖАЛУСТА И УСЛОВИЕ ТОЖЕ НАПИШИТЕ КАК НАДО.

Математика

БАБУШКА РАЗЛИЛА МОЛОКО В 2 БИДОНА ПО 5Л В КаЖДЫЙ. СКОЛЬКО ВСЕГО ЛИТРОВ МОЛОКА РАЗЛИ??А БАБУШКА?СОСТАВЬ ОБРАТНЫЙ ЗАДАЧИ И РЕШИ ИХ . ПОЖАЛУСТА И УСЛОВИЕ ТОЖЕ НАПИШИТЕ КАК НАДО.

Автор: Гость