БАБУШКА РАЗЛИЛА МОЛОКО В 2 БИДОНА ПО 5Л В КаЖДЫЙ. СКОЛЬКО ВСЕГО ЛИТРОВ МОЛОКА РАЗЛИ??А БАБУШКА?СОСТАВЬ ОБРАТНЫЙ ЗАДАЧИ И РЕШИ ИХ . ПОЖАЛУСТА И УСЛОВИЕ ТОЖЕ НАПИШИТЕ КАК НАДО.
Математика
БАБУШКА РАЗЛИЛА МОЛОКО В 2 БИДОНА ПО 5Л В КаЖДЫЙ. СКОЛЬКО ВСЕГО ЛИТРОВ МОЛОКА РАЗЛИ??А БАБУШКА?СОСТАВЬ ОБРАТНЫЙ ЗАДАЧИ И РЕШИ ИХ . ПОЖАЛУСТА И УСЛОВИЕ ТОЖЕ НАПИШИТЕ КАК НАДО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*5= 10л - столько молока разлила бабушка Бабушка разлила 10л молока в два одиновых бидона. Сколько литров вмещает каждый бидон? 10:2=5л - каждый бидон вмещает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В одном мешке а кг сахара, во втором - на 4 кг меньше, чем во в первом, а в третьем - в 1,2 раза больше,чем во втором. Сколько сахара в трех мешках?
Литература
Выпишы из текста в тетрадь имена собственные которые употребляются в мифе.Найдит?? в Морфологическом словаре под редакцией Е.В.Мелитинского толкова...