Выпишы из текста в тетрадь имена собственные которые употребляются в мифе.Найдит?? в Морфологическом словаре под редакцией Е.В.Мелитинского толкования этих слов. текст Деревянный конь.Краткий

Литература
Выпишы из текста в тетрадь имена собственные которые употребляются в мифе.Найдит?? в Морфологическом словаре под редакцией Е.В.Мелитинского толкования этих слов. текст Деревянный конь.Краткий
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Гость:
ВыпишЫыы. Выпишыыы. ааа.
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