Давление пара воды при 100грC равно101,3 кПа . Вычислите давление пара над 4% раствором мочевины СО(NH2)2 при этой температуре
Химия
Давление пара воды при 100грC равно101,3 кПа . Вычислите давление пара над 4% раствором мочевины СО(NH2)2 при этой температуре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть есть 100 г раствора, поэтому воды там 96 г, а мочевины 4 г Считаем количество вещества воды n = m / M = 96 / 18 = 5.333 моль Считаем количество вещества мочевины n = m / M = 4 / 60 = 0.067 моль Считаем мольную долю воды χ = n(воды) / (n(воды) + n(мочевины)) = 5,333 / (5,333 + 0,067) = 0.9876 Считаем давление пара над раствором P = P(воды) * χ(воды) = 101,3 * 0,9876 = 100,04 кПа
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