Какие цифры можно подставить вместо звёздочки чтобы было верно неравенство 23,65lt;23,*51

Математика
Какие цифры можно подставить вместо звёздочки чтобы было верно неравенство 23,65lt;23,*51
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо звёздочки можно написать любую цифру от 6 до 9.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Как найти содержание гуанина и цитозина в процентах
Ответить
Математика
Если в ящик добавить 7яблок ,то их можно будет посчитать как по 4 так и по 5 и по 6.най??ите наименьшее кол- во яблок в ящике
Ответить
Математика
Запиши самое большое число которое можно составить из цифр 7 ,0,6,4 так чтобы каждая ??ифра входила в него ровно 1 раз.
Ответить
Математика
Решите пример по действиям (801*401+(1000-987)*98)*45
Ответить
Русский язык
В распространенных предложениях подчеркнуть главные члены наступило утро пошел ??олк искать лиса.Он нашел его у мельницы.Лис сидел над мельничном к...
Ответить