Какие цифры можно подставить вместо звёздочки чтобы было верно неравенство 23,65lt;23,*51
Математика
Какие цифры можно подставить вместо звёздочки чтобы было верно неравенство 23,65lt;23,*51
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо звёздочки можно написать любую цифру от 6 до 9.
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