Решите пример по действиям (801*401+(1000-987)*98)*45
Математика
Решите пример по действиям (801*401+(1000-987)*98)*45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(801*401+(1000-987)*98)*45= 14511375 1000-987=13 801*401=321201 13*98=1274 321201+1274=322475 322472*45=14511375
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