Определите полярность и нормальность 19,8% раствора сульфата магния плотность которого 1,215 г/мл
Химия
Определите полярность и нормальность 19,8% раствора сульфата магния плотность которого 1,215 г/мл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано w(MgSO4) = 19.8% or 0.198 ρ = 1.215 г/мл M(MgSO4) = 24 + 32 + 16 * 4 = 120 г/моль Считаем молярность раствора Cm = (1000 * ρ * w) / M = 1000 * 1.215 * 0.198 / 120 = 2 моль/л Считаем эквивалент соли Э = валентность катиона * индекс катиона = 2 * 1 = 2 Считаем нормальность раствора Cn = Cm * Э = 2 * 2 = 4 моль/л
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