ПОМОГИТЕ! На рисунке изображен график зависимости проекции скорости гоночного автомобиля от времени. Выполните задания, опираясь на данные рисунка. а) Определите начальную скорость автомобиля и вычислите ускорение его движени...
Физика
ПОМОГИТЕ! На рисунке изображен график зависимости проекции скорости гоночного автомобиля от времени. Выполните задания, опираясь на данные рисунка. а) Определите начальную скорость автомобиля и вычислите ускорение его движения. б) Опишите движение автомобиля. в) Составьте уравнения зависимостей проекции скорости и координаты от времени, считая, что начальная координата равна 200 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.......................... .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Исправьте ошибки, связанные с отсутствием согласования подлежащего со сказуемым. 1.Все студенчество охотно принимают участие в празднование юбиле...
Алгебра