ПОМОГИТЕ! На рисунке изображен график зависимости проекции скорости гоночного автомобиля от времени. Выполните задания, опираясь на данные рисунка. а) Определите начальную скорость автомобиля и вычислите ускорение его движени...

Физика
ПОМОГИТЕ! На рисунке изображен график зависимости проекции скорости гоночного автомобиля от времени. Выполните задания, опираясь на данные рисунка. а) Определите начальную скорость автомобиля и вычислите ускорение его движения. б) Опишите движение автомобиля. в) Составьте уравнения зависимостей проекции скорости и координаты от времени, считая, что начальная координата равна 200 м.
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