Творческое задание пожалуйста Кто первый ответит даю 30 баллов и сделайю лучшим Ответом

Гость: Гость:

Раз на улице ребята Веселились и играли. Как веселые утята, И смеялись и визжали Только в стороне ребенок Что-то тихо смотрел вдаль Словно грустный жеребенок, Тихо кушал он миндаль. Вспоминал он всех усопших: Маму, кошку, воробья Слезки вытерев платочком, Вспоминал он и отца... .