Творческое задание пожалуйста Кто первый ответит даю 30 баллов и сделайю лучшим Ответом
Литература
Творческое задание пожалуйста Кто первый ответит даю 30 баллов и сделайю лучшим Ответом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз на улице ребята Веселились и играли. Как веселые утята, И смеялись и визжали Только в стороне ребенок Что-то тихо смотрел вдаль Словно грустный жеребенок, Тихо кушал он миндаль. Вспоминал он всех усопших: Маму, кошку, воробья Слезки вытерев платочком, Вспоминал он и отца... .
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