В распространенных предложениях подчеркнуть главные члены наступило утро пошел ??олк искать лиса.Он нашел его у мельницы.Лис сидел над мельничном колесом
Русский язык
В распространенных предложениях подчеркнуть главные члены наступило утро пошел ??олк искать лиса.Он нашел его у мельницы.Лис сидел над мельничном колесом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лис сидел над мельничном колесом кто? лис что делал?сидел. Он нашел его у мельницы. кто? он что сделал? нашел.
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