Запиши самое большое число которое можно составить из цифр 7 ,0,6,4 так чтобы каждая ??ифра входила в него ровно 1 раз.
Математика
Запиши самое большое число которое можно составить из цифр 7 ,0,6,4 так чтобы каждая ??ифра входила в него ровно 1 раз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"запиши самое большое число которое можно составить из цифр 7 ,0,6,4 так чтобы каждая цифра входила в него ровно 1 раз." Ответ: 7640 - самое большое число.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В распространенных предложениях подчеркнуть главные члены наступило утро пошел ??олк искать лиса.Он нашел его у мельницы.Лис сидел над мельничном к...
Химия
Физика
ПОМОГИТЕ! На рисунке изображен график зависимости проекции скорости гоночного автомобиля от времени. Выполните задания, опираясь на данные рисунк...