Запиши самое большое число которое можно составить из цифр 7 ,0,6,4 так чтобы каждая ??ифра входила в него ровно 1 раз.

Математика
Запиши самое большое число которое можно составить из цифр 7 ,0,6,4 так чтобы каждая ??ифра входила в него ровно 1 раз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"запиши самое большое число которое можно составить из цифр 7 ,0,6,4 так чтобы каждая цифра входила в него ровно 1 раз." Ответ: 7640 - самое большое число.
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