Если в ящик добавить 7яблок ,то их можно будет посчитать как по 4 так и по 5 и по 6.най??ите наименьшее кол- во яблок в ящике
Математика
Если в ящик добавить 7яблок ,то их можно будет посчитать как по 4 так и по 5 и по 6.най??ите наименьшее кол- во яблок в ящике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-7=53 так как 66 делиться на 5;6;4
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