Если в ящик добавить 7яблок ,то их можно будет посчитать как по 4 так и по 5 и по 6.най??ите наименьшее кол- во яблок в ящике

Математика

Если в ящик добавить 7яблок ,то их можно будет посчитать как по 4 так и по 5 и по 6.най??ите наименьшее кол- во яблок в ящике

Автор: Гость