Как найти содержание гуанина и цитозина в процентах

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Вычесть содержание Тимина и Аденина, если это задача, то скорее всего указанно. Допустим, будет указанно "20% Аденина, найдите сколько процентов Цитозина" В таком случае, 1) 20 умножается на 2 (так как А=Т), получается 40 2) и 100% вычитается 40% (А+Т) получается 60 3) 60 делиться на 2 (так как 60 это Ц и Г вместе), получается 30