Как найти содержание гуанина и цитозина в процентах
Биология
Как найти содержание гуанина и цитозина в процентах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычесть содержание Тимина и Аденина, если это задача, то скорее всего указанно. Допустим, будет указанно "20% Аденина, найдите сколько процентов Цитозина" В таком случае, 1) 20 умножается на 2 (так как А=Т), получается 40 2) и 100% вычитается 40% (А+Т) получается 60 3) 60 делиться на 2 (так как 60 это Ц и Г вместе), получается 30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если в ящик добавить 7яблок ,то их можно будет посчитать как по 4 так и по 5 и по 6.най??ите наименьшее кол- во яблок в ящике
Математика
Запиши самое большое число которое можно составить из цифр 7 ,0,6,4 так чтобы каждая ??ифра входила в него ровно 1 раз.
Русский язык
В распространенных предложениях подчеркнуть главные члены наступило утро пошел ??олк искать лиса.Он нашел его у мельницы.Лис сидел над мельничном к...