Как вы думаете какими могли быть последствия деятельности ордена иезуитов

Гость: Гость:

Я думаю. Орден иезуитов никому не мешал! Так как в отличии от других монашеских организаций иезуиты жили в миру, стараясь внешне не отличатся от светских лиц! Ну они были молодцами! они отрывали школы , больницы, приюты. В их школах считалось качество образования очень высоким! Так что не думаю ,что их ждала плохая концовка! Может быть к ним потянутся больше людей! Или они решат полноценно заниматься обучением людей! Я не знаю что с ними потом произойдёт! Но знаю что они были молодцами! и хитрюгами)