Как вы думаете какими могли быть последствия деятельности ордена иезуитов
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Как вы думаете какими могли быть последствия деятельности ордена иезуитов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю. Орден иезуитов никому не мешал! Так как в отличии от других монашеских организаций иезуиты жили в миру, стараясь внешне не отличатся от светских лиц! Ну они были молодцами! они отрывали школы , больницы, приюты. В их школах считалось качество образования очень высоким! Так что не думаю ,что их ждала плохая концовка! Может быть к ним потянутся больше людей! Или они решат полноценно заниматься обучением людей! Я не знаю что с ними потом произойдёт! Но знаю что они были молодцами! и хитрюгами)
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