Вынесите общий множитель за скобки 7а плюс 7 умножить на 3
Математика
Вынесите общий множитель за скобки 7а плюс 7 умножить на 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общим множителем является 7, поэтому: 7a+7*3=7(a+3)
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