В одном мешке а кг сахара, во втором - на 4 кг меньше, чем во в первом, а в третьем - в 1,2 раза больше,чем во втором. Сколько сахара в трех мешках?
Математика
В одном мешке а кг сахара, во втором - на 4 кг меньше, чем во в первом, а в третьем - в 1,2 раза больше,чем во втором. Сколько сахара в трех мешках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом мешке - а Во втором - а-4 В третьем - 1,2(а-4) В трёх мешках a+(a-4)+1,2(a-4)=a+a-4+1,2a-4,8=3,2a-8,8=3,2(a-2,75) кг
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