В одном мешке а кг сахара, во втором - на 4 кг меньше, чем во в первом, а в третьем - в 1,2 раза больше,чем во втором. Сколько сахара в трех мешках?

Математика

В одном мешке а кг сахара, во втором - на 4 кг меньше, чем во в первом, а в третьем - в 1,2 раза больше,чем во втором. Сколько сахара в трех мешках?

Автор: Гость