Какие народы совершали набеги на территории королингов? какой из них и почему пре??ставлял главную угрозу
История
Какие народы совершали набеги на территории королингов? какой из них и почему пре??ставлял главную угрозу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Другие варварские племена: гунны, вандалы и прочие ребята. Но опаснее, конечно, саксы. Были самыми сильными.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
БАБУШКА РАЗЛИЛА МОЛОКО В 2 БИДОНА ПО 5Л В КаЖДЫЙ. СКОЛЬКО ВСЕГО ЛИТРОВ МОЛОКА РАЗЛИ??А БАБУШКА?СОСТАВЬ ОБРАТНЫЙ ЗАДАЧИ И РЕШИ ИХ . ПОЖАЛУСТА И УСЛО...
Русский язык
Математика
В одном мешке а кг сахара, во втором - на 4 кг меньше, чем во в первом, а в третьем - в 1,2 раза больше,чем во втором. Сколько сахара в трех мешках?
Литература
Выпишы из текста в тетрадь имена собственные которые употребляются в мифе.Найдит?? в Морфологическом словаре под редакцией Е.В.Мелитинского толкова...