Какие причины привели к англо-испанской войне в 16 веке?

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Протекционизм — экономическая политика государства, направленная на защиту и поддержку национальной экономики. Такая политика осуществляется с помощью таможенных и налоговых барьеров, которые ограждают внутренний рынок от ввоза иностранных товаров, снижают их конкурентоспособность по сравнению с товарами национального производства. Протекционизм был характерен для экономической политики России в XIX- начале ХХ вв. Из-за относительной слабости отечественной промышленности, государство вынуждено было вводить высокие таможенные пошлины и облагать большими налогами товары иностранного производства, чтобы дать возможность развиваться российской промышленности. Протекционизм играл большую роль в развитии мануфактурной и фабричной промышленности в России, но, вместе с тем, приводил к снижению качества российских товаров и к понижению их конкурентоспособности на внешних рынках. 3) Особенности экономического развития этого периода заключаются в аграрном перевороте, совпадавшем с мануфактурной стадией развития капитализма в промышленности, что способствовало ускорению генезиса капитализма в Англии. Эти особенности экономического развития наложили свой отпечаток на социальную и политическую историю Англии. В XV в. в связи с коммутацией отработочной ренты в Англии почти исчезли лично зависимые крестьяне, называемые копигольдеры. Выкуп барщины стал для подавляющей массы крестьян освобождением, уничтожив основу их несвободного положения – работу на домене лорда.