Что находится в самом центре земного шара? А) Адское едро. Б) Обычная земля В) Глина Г) Лава Д) Другой ответ.

Окружающий мир

Что находится в самом центре земного шара? А) Адское едро. Б) Обычная земля В) Глина Г) Лава Д) Другой ответ.

Автор: Гость