Треть трети-какая эта часть?

Математика
Треть трети-какая эта часть?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треть трети это шестая часть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай. Выпеши слова, которые не являются именами существительными. Дорога, пол??, летний, зеленый, лесной, опушка, птица, черный, тополиный, мед...
Ответить
Русский язык
Выпиши неизменяемые слова: желе печенье варенье пироженое меню шоссе
Ответить
Английский язык
Перевод Coins,Coins,Coins! Have you got a coin collection? If you have,this is the site for you!We have got hundreds of British American Canadian J...
Ответить
Биология
Назовите основные свойства гормонов. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!
Ответить
Русский язык
Прочитай. Запиши второе абзац текста. Устно выполни синктакстический разбор вход??щих в. него предложений.
Ответить