Три состояние воды..вода в реке,роса
Окружающий мир
Три состояние воды..вода в реке,роса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 состояния воды : жидкое, твёрдое и газообразное.
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