Тривиальное название гидроксида стронция. очень надо !!!

Химия
Тривиальное название гидроксида стронция. очень надо !!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вещество не имеет тривиального названия. Sr(OH)2-неорганическое основание,щелочь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
7 дм 26 см = сколько см
Ответить
Математика
Отсчитай 12 палочек и выложи из них прямоугольник, 1 из сторон которого составлена ??з 5 палочек. Сколько потребуется палочек , чтобы разделить это...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста уравнение (m+m+6+m+6-9):13=14 С компонентоми действий
Ответить
Физика
Помогите по физике, только мне не надо ответы из других источников, мне нужны толь??о ваши решения и ответы, ибо в интернете по другому, все будет ...
Ответить
Русский язык
Очень срочно! Известные телеведущие и программы которые они ведут!
Ответить