Тривиальное название гидроксида стронция. очень надо !!!
Химия
Тривиальное название гидроксида стронция. очень надо !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вещество не имеет тривиального названия. Sr(OH)2-неорганическое основание,щелочь.
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