Тройнята роман михаил и тарас родились в один день. их брат павел старший от них ровно на 3 года. какое из предложеніх в ответах чисел может быть суммой лет четырех братев в день их рождения?
Математика
Тройнята роман михаил и тарас родились в один день. их брат павел старший от них ровно на 3 года. какое из предложеніх в ответах чисел может быть суммой лет четырех братев в день их рождения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56 лет. наверное :-) :-)
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