Тройнята роман михаил и тарас родились в один день. их брат павел старший от них ровно на 3 года. какое из предложеніх в ответах чисел может быть суммой лет четырех братев в день их рождения?

Математика

Тройнята роман михаил и тарас родились в один день. их брат павел старший от них ровно на 3 года. какое из предложеніх в ответах чисел может быть суммой лет четырех братев в день их рождения?

Автор: Гость