Цена товара понизилась с 42,5 руб . До 37,4 руб. На сколько процентов понизилась цена т??вара.

Математика

Цена товара понизилась с 42,5 руб . До 37,4 руб. На сколько процентов понизилась цена т??вара.

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