Цена товара понизилась с 42,5 руб . До 37,4 руб. На сколько процентов понизилась цена т??вара.

Математика
Цена товара понизилась с 42,5 руб . До 37,4 руб. На сколько процентов понизилась цена т??вара.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
42,5=100% 37,4=?% 42,5:100=0,425 37,4:0,425=88 Ответ: на 88%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Объём прямоугольного парраллепипида равен 180 дм3,а два его измерение-6дм и 15дм. Най??ите сумму длин всех рёбер параллепипида
Ответить
Литература
Назовите двусложные и трехсложные размеры стихотворений
Ответить
Русский язык
Помогите продолжить предложение: "Подъехал наездник в большой волчьей папахе и спросил"
Ответить
Математика
За 3 дня автомобиль проехал 910 км. При этом в каждый следующий день он проезжал в 2 р??за больше, чем в предыдущий. Какое расстояние проезжал авто...
Ответить
Математика
На огороде собрали 42 кг огурцов и пять седьмых всех огурцов засолили. сколько кг о??урцов засолили?
Ответить