Цена товара понизилась с 42,5 руб . До 37,4 руб. На сколько процентов понизилась цена т??вара.
Математика
Цена товара понизилась с 42,5 руб . До 37,4 руб. На сколько процентов понизилась цена т??вара.
Ответ(ы):
Гость:
42,5=100% 37,4=?% 42,5:100=0,425 37,4:0,425=88 Ответ: на 88%
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