Цинк железа олово медь какие из этих металлов будут растворяться в соляной кислоте.
Химия
Цинк железа олово медь какие из этих металлов будут растворяться в соляной кислоте.
Ответ(ы):
Гость:
HCl в концентрированном виде взаимодействует со всеми металлами до Н одинаково... К примеру с Цинком(Zn+2HCl-ZnCl2+H2) так же произойдет и с железом(Fе) и с оловом(Sn). А с медью(Cu) реакции не будет так как она стоит после водорода..
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