Туган жер-алтын бесик шыгарма Помогите прошу
Қазақ тiлi
Туган жер-алтын бесик шыгарма Помогите прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Өзіміз шыр дүние есігін ашып, кіндік қанымыз тамған жер біз үшін ыстық. Біз өміріміздің бастауын осы туған жерден аламыз. Осы адам болып қалыптасамыз. Өмір мектебінен өтеміз. Достар табамыз, тарыдай болып кіріп, таудай болып мектеп бітіреміз. Өмірге осы туған жерден жолдама аламыз, азамат атанып жан-жаққа аттанамыз. Туған жерім-алтын бесігім, сол кезде біз өзіңді сағынамыз.
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