Пожалуйста напишите 10 предложений про родителей на каз.языке заранее спасибо
Қазақ тiлi
Пожалуйста напишите 10 предложений про родителей на каз.языке заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ата ана омирдеги ен асыл жандар ата ананын бар ойы баласында кез келген адам оз ата анасын курметтеу кажет ата ана балаларын кишкене кезинен жаксылыкка баулиды
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