Как можно охарактеризовать поведение римлян и как поведение галлов в войне 390 год?? до н э
История
Как можно охарактеризовать поведение римлян и как поведение галлов в войне 390 год?? до н э
Ответ(ы) на вопрос:
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В рассказе о Галльском нашествии 390 г. Ливий и Плутарх описывают группу старцев, которые обрекли себя на смерть ради спасения более молодых сограждан, способных оказать сопротивление врагу. Эти старые люди некогда были консулами и справляли триумфы, но в момент нашествия они были уже слишком дряхлыми и больными для борьбы с врагом, и поэтому объявили о своей готовности умереть вместе с родным городом. Надев праздничные одежды и держа знаки былого достоинства и почестей, они уселись в курульные кресла у входа в свои дома и стали ждать прихода галлов. Вместе с Великим понтификом они прочли подходящую случаю молитву, в которой обрекали себя смерти за свою родину и народ.Галлы, проникнув в город, с удивлением и восхищением взирали на этих людей, подобно статуям, восседавших у портиков своих домов, окружавших форум. В торжественности их облика и выражении лиц было нечто не от мира сего, сближающее их с богами. Один из галлов решил дотронуться до бороды Марка Папирия, в ответ на что тот ударил противника своим жезлом из слоновой кости. Рассвирепевший галл выхватил меч и зарубил Папирия, тут же и другие старики были убиты прямо в своих креслах. После их убийства город был подожжен галлами и полностью уничтожен, за исключением Капитолия, где скрывались сенаторы и воины.
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